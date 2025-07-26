'Evliliğim bitmiştir' demişti! Almeda Baylan'ın eşi Ercan Baylan'dan şaşırtan hamle

Survivor 2025'in diskalifiye olan yarışmacısı Almeda Baylan yarışma sonrası yaptırdığı estetikler ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından açıklama Almeda Baylan, “Ercan ile olan evliliğim an itibari ile bitmiştir. Yarın avukatımla gereken açıklamayı yapacağız. Yarın boşanma davası açılacaktır. Teşekkürler” demişti.

Ardından bir video çeken Almeda “Canlarım olayı anlattığımda hepinizin bana hak vereceğinizi düşünüyorum. ‘Hadi gel boşanalım bitsin’ değildi olay. Olay tamamen büyük bir yanlıştı. Ben bunu anlattığımda siz de beni anlayacaksınız. Hiçbir kadının istemeyeceği bir son bu. Kötü bir ayrılık bence. Böyle bitsin istemezdim. Daha güzel boşanabilirdik. Şu an çok iyi değilim” ifadelerini kullandı.

Uzun süredir evliliğinde sorunlar yaşadığı iddia edilen Baylan'ın eşi peş peşe şaşırtan hamlelerde bulundu.

Boşanma haberlerinin yayılmasının ardından yeni bir paylaşım yapan Ercan Baylan, ''Aralarında ufak bir yanlış anlaşılma olduğunu, şu an sorun bulunmadığını'' belirterek ayrılmaktan vazgeçtiklerini ifade etmişti.

Aralarının bozuk olduğu iddia edilen ünlü çiftten Ercan Baylan, bu defa eşinin yeni fotoğrafına kayıtsız kalmadı ve önce kendi sayfasında paylaştı daha sonra kalp emojisi koydu.