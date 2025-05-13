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Evliliğin eşiğinden döndü! Aycan Varış Kısmetse Olur'daki o anları yıllar sonra ifşa etti! ''Zorla tutup ilaç verdiler''

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur’un gözde çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yıllar sonra barışıp sözlenmişti. Bali’de yaptıkları sembolik nikah töreninden sonra evlilik hazırlığı yapan Aycan ve Onur çifti beklenmedik şekilde ayrıldı. Evliliğin eşiğinden dönen Aycan Varış yıllar sonra Kısmetse Olur programıyla ilgili itiraflarda bulundu.

Evliliğin eşiğinden döndü! Aycan Varış Kısmetse Olur'daki o anları yıllar sonra ifşa etti! ''Zorla tutup ilaç verdiler''
Öznur Yaslı İkier

2015-2017 yılları arasında yayınlanan "Kısmetse Olur" programının favori çiftlerinden Aycan Varış ve Onur Yüksel, yarışma sırasında başlayan ilişkilerini sonlandırmış, ancak 9 yıl sonra yeniden bir araya gelerek nişanlanmışlardı.

Bali'de sembolik bir nikah töreni yapan Aycan Varış ile Onur Yüksel Türkiye'de de nişan yapmıştı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çift beklenmedik bir şekilde ayrıldı.

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YILLAR SONRA İFŞA ETTİ

Evliliğin eşiğinden dönen Aycan Varış ayrılığı gözyaşları içinde sosyal medya üzerinden duyurdu. Özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aycan Varış şimdi de Pınar Kerimoğlu'nun YouTube programına konuk oldu ve Kısmetse Olur programına dair ifşalarda bulundu.

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Aycan Varış; ''Benim çok kriz geçirdiğim bir anım var. Hayatımda antideprasan ne bilmiyorum. Annem kanser tedavisi görüyor. Beni göndermediler. Çünkü benimle ilgili bir olay var ve çıkıp tartışacağım. Yalvardım, ayaklarına kapandım yine de göndermediler. Bana en düşük bir doz sakinleştirici vereceklerini söylediler bana anksiyete ilacı vermişler.

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Ben o ilaçla elimi, kolumu tutamadım. Kaç kere kesildi o yayın. O sırada beni kamçılamak için arkadaşım bana annemle ilgili bir söz etti. Kıza bunu söylettiler. Ben tabii o sırada çıldırdım. Zaten sarhoş gibiyim. Ayakkabı filan çıkardım. Kıza pitbull kafalı demişim. O benim tabirim bile değil. İzleyince gülüyorum. Ben o zaman şikayetçi olsaymışım...'' dedi.

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Aycan Varış kısmetse olur
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