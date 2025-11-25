Evrim Akın ifşaları Çitos Efe'ye soruldu! Kamera arkası iddiası gündemde

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te canlandırdığı 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce eski defterleri açarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyledi. Dizinin çekildiği dönemde anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu belirten Asena Keskinci; 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Babamla hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar' ifadelerini kullandı.

Bu yaşananların ardından Evrim Akın'ın eski rol arkadaşlarından peş peşe imalı paylaşımlar gelmeye başladı. Evrim Akın'ın ifşaları bir dönem sunuculuğunu üstlendiği ‘Çocuktan Al Haberi’ programının fenomen ismi Çitos Efe'ye soruldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı; 'Evrim Akın ve Asena Keskinci hakkında, Asena'nın açıklamaları doğru mu senin görüşlerin neler? Evrim Akın hakkında? diye sordu.

Çitos Efe bu soruya şöyle yanıt verdi; ''Benim Görüşüm Evrim Ablanın Bize Kötülüğünü Görmedim Ama Asena ile Arasındakini Bilemem Belki Doğrudur Belki Yanlış Bilemiyorum Ama Ben Bu Konu Hakkında Bu Kadar Açıklama Yapıyorum''

'ZORLA ÇİTOS YEDİRMİŞ'

Daha sonra Çitos Efe'ye “canım benim evrim akın sana kamera arkasında zorla citos yedirmiş diyorlar doğru mu açıklama bekliyoruz” diye bir soru daha yönetildi ve Çitos Efe 'Hayır' yanıtını verdi. Bu diyaloglar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.