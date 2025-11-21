Evrim Akın'ın sevgiliisi kim? Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle hafızalara kazınan Asena Keskinci, Evrim Akın hakkında peş peşe paylaşımlarda bulunmuştu.

'BENİM ÜVEY ANNEM'

Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söylemişti. Keskinci bununla da kalmayıp 'Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Keskinci'nin peş peşe paylaştığı videolar sonrası Asena Keskinci'nin babası Güray Keskinci'nin Evrim Akın ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

GÜRAY KESKİNCİ KİMDİR?

Güray Keskinci, kamuoyunda daha çok “Bez Bebek” dizisinde Yağmur karakterini canlandıran genç oyuncu Asena Keskinci’nin babası olarak biliniyor.

Medyadan uzak bir yaşam sürmeyi tercih ettiği ve özel hayatını göz önünde tutmadığı için, kendisi hakkında kamuya açık kaynaklarda oldukça sınırlı bilgi bulunuyor.