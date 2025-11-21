MAGAZİN

Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin babası ile yıllar önceki yazışmaları ortaya çıktı

Asena Keskinci, eski rol arkadaşı Evrim Akın hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuş ve "Evrim Akın, yıllardır babamla birlikte aynı evde yaşıyor" demişti. Bunun üzerine Akın'ın avukatı açıklama yapmış ve '3 yıllık birliktelik' diyerek iddiaları düzeltmişti. Evrim Akın'ın Asena Keskinci'nin babası ile yıllar önceki yazışmaları ortaya çıktı.

Öznur Yaslı İkier

2007 - 2010 yılları arasında ekrana gelen fantastik çocuk dizisi 'Bez Bebek'te hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle oyunculuğa başlayan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videoyu görünce peş peşe ifşalarda bulundu.

Keskinci, Evrim Akın'ın sette herkesle tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını söyleyerek annesiyle babasının boşanmasında Akın'ın payı olduğunu dile getirdi.

Evrim Akın ın Asena Keskinci nin babası ile yıllar önceki yazışmaları ortaya çıktı 1

Evrim Akın hakkındaki iddialar sonrası avukatı aracılığıyla açıklama yayınladı.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

''19 Kasım 2025 akşam saatlerinde sosyal medya üzerinden dizi oyuncusu Asena Keskinci tarafından yapılan birtakım açıklamalar sebebi ile basına yansıyan ve müvekkilim Evrim Akın'ın kastedildiğinden bahisle bazı haberler yapıldığı anlaşılmıştır.

Evrim Akın ın Asena Keskinci nin babası ile yıllar önceki yazışmaları ortaya çıktı 2

Anılan kişi tarafından bahsedilen olay ve iddialar tümüyle afaki, hayal ürünü ve gerçek dışıdır. Öncelikle belirtilmelidir ki bu veya benzeri her türlü husus tümüyle müvekkilimin özel hayatına ilişkin olup gerçek dışı her türlü iddia müvekkilimin özel hayatına saldırı niteliğindedir. Kaldı ki müvekkilim ile haberlerde adı geçen Sayın Güray Keskinci arasında son 3 yıllık süre içerisinde sevgi ve saygıya dayanan bir birliktelik mevcut olup, bunun yıpratılmasına dair her türlü haksız girişime karşı yasal yollara müracaat edilmiştir ve edilecektir.

Ayrıca Müvekkilimin çocuklara ilişkin programları kamuoyunun malumu olup tüm bu süreçler sevgi ve memnuniyetle yürütülmüştür. Dolayısıyla bu durumun aksi yönündeki bu ve benzeri her türlü söylem, paylaşım, içerik ve benzeri hususlar hakkında her türlü hukuki, cezai ve idari başvuru haklarımızı saklı tuttuğumuzu önemle bildiririz. Bu vesile ile yapılan her türlü açıklama ve iddiayı kesin bir dille reddettiğimizi bildirir, bu hususları kamuoyunun bilgisine su sunarız. Saygılarımızla.''

Evrim Akın ın Asena Keskinci nin babası ile yıllar önceki yazışmaları ortaya çıktı 3

YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Evrim Akın bu sefer de gündeme geçmişteki mesajlarıyla geldi. Akın ve Güray Keskinci'nin X'te 2016'dan 2022'ye dayanan, yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen yazışmaları ortaya çıktı.

