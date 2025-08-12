Exxen'den ayrılığı büyük ses getirmişti! Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar için istediği ücret ortaya çıktı

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve sonrasında Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya, o dönemde büyük tepkilere maruz kalmıştı.

Servet değerindeki teklifleri geri çeviren Kaya'nın, geçtiğimiz aylarda Exxen ile yollarını ayırdığı ortaya çıktı.

TEKLİF YAĞIYOR

Şimdilerde yeni adresi merak edilen Hasan Can Kaya'ya teklif yağdığı öğrenilmişti. Prime Video, Netflix, Disney Plus, MAX ve Gain’in de aralarında olduğu dijital platformlarla görüşen Kaya'nın Konuşanlar için istediği rakamda ortaya çıktı.

Oda TV yazarı Sina Koloğlu'na göre; birkaç platform ile görüşen Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar için 300-350 bin dolar istediği iddia edildi.