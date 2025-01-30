Ezgi Mola, Salih Bademci ve Berkay Ateş başrolde! Başka Bir Gün konusu ne, oyuncuları kimler? Başka Bir Gün kimin hikayesi, uyarlama mı?

Atv'nin iddialı dizisi Başka Bir Gün bu akşam ilk bölümüyle yayın hayatına başlayacak. Saat 20:00'da birinci bölümüyle ekrana gelecek dizinin oyuncu kadrosu ve hikayesi merak edildi. Yayınlanan fragmanlarıyla dikkat çeken Başka Bir Gün dizisine dair tüm merak edilenleri sizler için derledik...

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NE?

Başka Bir Gün dizisi; çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu ediniyor.

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimler yer alıyor.

BAŞKA BİR GÜN KİMİN HİKAYESİ?

Ay Yapım imzasıyla Atv ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkacak olan Başka Bir Gün dizisi BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olarak ekrana getirilecek.