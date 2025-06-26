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Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız boşandı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve işletmeci eşi Mustafa Aksakallı, 2 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı aldıklarını sosyal medyadan duyurmuştu. Mola ile Aksakallı'nın yaptıkları açıklamadan dakikalar önce boşandıkları ortaya çıktı. Ayrılık nedeni de bakın neymiş...

Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı sessiz sedasız boşandı! Ayrılık nedeni ortaya çıktı
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ile işletmeci Mustafa Aksakallı, 4 yıllık ilişkilerinin ardından 2023'te nikah masasına oturmuştu.

Mola ile Aksakallı mutluluklarını, oğulları Can'ın doğumuyla taçlandırdı. Ancak ünlü çiftin mutluluğu bekledikleri kadar uzun sürmedi.

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SESSİZ SEDASIZ BOŞANDILAR

Bir süre önce sorun yaşamaya başlayan Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı, evliliklerini sona erdirme kararı aldı. Mola ile Aksakallı, dün İzmir Adliyesi'nde görülen boşanma davasının bitiminden hemen sonra bir açıklama yayımladı.

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Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın açıklaması şöyle; "İki yıllık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık. Birbirimize olan sevgimizin en güzel hediyesi Can, onunla en güzel şeyleri yaşayabilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürecin devamında dostluğumuza zarar vermeden, kırmadan, üzmeden birbirimizin yanında olacağız. Bizden duymadığınız hiç bir şeye inanmayın. (Olur da saçma şeyler söyleyen olursa diye bunu söyleme gereği duyuyor insan) Bu konuda hassasiyetinizi rica ediyoruz. Sevgiler."

Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanmadan 3 gün önce Sinan Engin'in kızı Elif Engin ile Ahmet Emin Ahlatcı'nın Çorum'da düğüne katılmıştı.

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AYRILIK NEDENİ BAKIN NEYMİŞ

Söylentilere göre; Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı'nın boşanma nedeni yoğun iş temposu. Mola, Aksakallı'nın iş temposuna ayak uyduramadığı için boşanma kararı aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Ezgi Mola
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