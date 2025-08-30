Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile hayatını birleştirdi ve nikâh masasına oturdu.

Dün akşam gerçekleştirilen düğünde, çiftin meslektaşları ve yakınları mutluluklarını paylaşmak için yanlarında yer aldı; ünlü oyuncu bu özel gününde sevdiklerinden yalnız kalmadı.

Ezgi Şenler'in düğününden kareleri ise arkadaşları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

YORUM YAĞDI

Şenler'in göğüs dekolteli işlemeli sade gelinliği takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'çok güzel olmuş', 'su gibi' şeklinde yorum yapıldı.