MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi

Bodrum Masalı, Çatı Katı Aşk, Teşkilat ve Üvey Anne gibi birçok başarılı projede rol alan ünlü oyuncu Ezgi Şenler çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile dün akşam nikah masasına oturdu. Düğünden ilk kareler de geldi.

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi
Öznur Yaslı İkier

Ünlü oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen ile hayatını birleştirdi ve nikâh masasına oturdu.

Dün akşam gerçekleştirilen düğünde, çiftin meslektaşları ve yakınları mutluluklarını paylaşmak için yanlarında yer aldı; ünlü oyuncu bu özel gününde sevdiklerinden yalnız kalmadı.

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi 1

Ezgi Şenler'in düğününden kareleri ise arkadaşları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi 2

YORUM YAĞDI

Şenler'in göğüs dekolteli işlemeli sade gelinliği takipçilerinden tam not aldı. Ünlü isme; 'çok güzel olmuş', 'su gibi' şeklinde yorum yapıldı.

Ezgi Şenler çocukluk aşkıyla evlendi! Düğünden ilk kareler geldi 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtıBekarlığa veda partisine gitti! Mehmet Ali Erbil evde canlı yayın açtı
Ünlü yönetmen ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler... Ünlü yönetmen ile evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Anahtar Kelimeler:
Oyuncu Ezgi Şenler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

AK Partili başkandan Jandarmaya: "Pislik yapıyorsun!"

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Bayiden sıfır almak başa dert oldu!

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kerem Aktürkoğlu'nun 12 yıl önceki fotoğrafı sızdırıldı! Hangi takımı tuttuğu da ortaya çıktı...

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Görüntüler ortaya çıktı: 30 kişi tutuklandı

1 Eylül’den itibaren borsada yeni dönem!

1 Eylül’den itibaren borsada yeni dönem!

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

Sergen Yalçın ayağının tozuyla ayrılığa izin verdi! Beşiktaş'tan İtalya'ya gitti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.