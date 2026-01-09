MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman sosyal medyadan duyurdu

Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, uzun süredir birlikte olduğu Faik Öztürk'ün anjiyo olduğunu duyurdu. Soyman, çıkan haberlerin ardından Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman sosyal medyadan duyurdu
Öznur Yaslı İkier

Safiye Soyman, uzun zamandır birlikte olduğu Faik Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Faik Öztürk ten üzen haber! Safiye Soyman sosyal medyadan duyurdu 1

Sosyal medyada ve bazı platformlarda yer alan iddiaların ardından açıklama yapan Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Faik Öztürk ten üzen haber! Safiye Soyman sosyal medyadan duyurdu 2

Safiye Soyman açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mümine Senna Yıldız gözyaşlarını tutamadı! 'Ben hapse girmeyeceğim'Mümine Senna Yıldız gözyaşlarını tutamadı! 'Ben hapse girmeyeceğim'
Rihanna, Musk’ın görüşmediği trans kızını tercih etti!Rihanna, Musk’ın görüşmediği trans kızını tercih etti!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztürk Safiye Soyman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

İran'da protestolar büyüyor! Trump'tan Tahran'a tehdit: "Çok sert vururuz"

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Fırtına, iskeledeki işçileri denize düşürdü: 1 ölü, 2 yaralı

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Real Madrid'de Federico Valverde A.Madrid'e yüzyılın golünü attı!

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Bergüzar Korel erotik sahneleriyle gündemde! Sitem etti

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

Süpermarket devi 300 mağaza açacak!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.