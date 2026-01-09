Faik Öztürk'ten üzen haber! Safiye Soyman sosyal medyadan duyurdu

Safiye Soyman, uzun zamandır birlikte olduğu Faik Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medyada ve bazı platformlarda yer alan iddiaların ardından açıklama yapan Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Safiye Soyman açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper. Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun."