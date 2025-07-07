"Felaket tellalı" lakabıyla tanınan ünlü sanatçıdan kötü haber: Onur Akay kalp krizi geçirdi! Kardeşinden duygusal açıklama...

Magazin dünyasının sevilen ismi, "felaket tellalı" lakaplı ünlü ses sanatçısı Onur Akay’dan sevenlerini üzen haber geldi. Kalp krizi geçiren Akay, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kardeşi Orçun Akay’ın duygusal açıklaması ise yürekleri dağladı.

KARDEŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Onur Akay’ın kardeşi Orçun Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Orçun Akay..."

NORMAL ODAYA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Onur Akay’ın durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdan normal odaya alındığı öğrenildi. Sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.