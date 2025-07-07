MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

"Felaket tellalı" lakabıyla tanınan ünlü sanatçıdan kötü haber: Onur Akay kalp krizi geçirdi! Kardeşinden duygusal açıklama...

Magazin camiasında duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle "felaket tellalı" lakabıyla tanınan ünlü ses sanatçısı Onur Akay, kalp krizi geçirdi. Akay’ın sağlık durumu sevenlerini endişeye boğdu. Kardeşi Orçun Akay açıklama yaptı…

Sedef Karatay

Magazin dünyasının sevilen ismi, "felaket tellalı" lakaplı ünlü ses sanatçısı Onur Akay’dan sevenlerini üzen haber geldi. Kalp krizi geçiren Akay, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Kardeşi Orçun Akay’ın duygusal açıklaması ise yürekleri dağladı.

"Felaket tellalı" lakabıyla tanınan ünlü sanatçıdan kötü haber: Onur Akay kalp krizi geçirdi! Kardeşinden duygusal açıklama... 1

KARDEŞİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Onur Akay’ın kardeşi Orçun Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Onur Akay baş dönmesi yaşayıp bayılınca hemen ambulansla hastaneye kaldırdık. Önce sebebin tansiyon olduğu söylendi ancak kalp krizi geçirdiğini öğrendik şu an yoğun bakımda. Bizi çok korkuttu. Ne olur dualarınızı esirgemeyin. Orçun Akay..."

"Felaket tellalı" lakabıyla tanınan ünlü sanatçıdan kötü haber: Onur Akay kalp krizi geçirdi! Kardeşinden duygusal açıklama... 2

NORMAL ODAYA ALINDI

Hastanede yapılan müdahalenin ardından Onur Akay’ın durumunun stabil olduğu ve yoğun bakımdan normal odaya alındığı öğrenildi. Sevenleri, sanatçının bir an önce sağlığına kavuşması için dua ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!
Ece Erken'in o hamlesi kafa karıştırdı!Ece Erken'in o hamlesi kafa karıştırdı!

Anahtar Kelimeler:
baş dönmesi tansiyon Onur Akay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

78 kişiye mezar olan otelin sahibi duruşmada aylık gelirini açıkladı, salon ayağa kalktı!

Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!

Ayşe Barım için 'tutukluluğa devam' kararı!

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Altaylı'dan yeni kulis bilgisi! '4 belediyeye operasyon yolda!'

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

Nöbet tutmaya başladılar! 'İlk defa başımıza geldi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabinede söylediği iddia edilen sözlere yalanlama geldi! Nuray Babacan yazmıştı, İletişim Başkanlığı dezenformasyon dedi

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

Ayşe Barım davasında Metin Yıldız detayı! Tanık olarak dinlendi: Dikkat çeken ifadeler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.