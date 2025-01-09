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  4. Fenerbahçe'yi hedef almıştı! Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a 'Fanatizm' tepkisi! O sözleri taraftarı çileden çıkardı...

Fenerbahçe'yi hedef almıştı! Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a 'Fanatizm' tepkisi! O sözleri taraftarı çileden çıkardı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.01.2025 19:23
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Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, Ekol TV'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlamıştı. Milor canlı yayında Galatasaray ve Fenerbahçe'yle ilgili sözleri sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Bazı taraftarlar tepki gösterirken bir eleştiri de Athena Gökhan'dan geldi.

Fenerbahçe'yi hedef almıştı! Athena Gökhan'dan Vedat Milor'a 'Fanatizm' tepkisi! O sözleri taraftarı çileden çıkardı...

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor'un, Candaş Tolga Işık'ın programında yaptığı futbol yorumlarıyla gündeme geldi. Ünlü isim canlı yayında "Adını söyleyemeyeceğim, takım inanılmaz derecede kayrılıyor. Galatasaray'ı da gerçekten doğramaya çalışıyorlar bu sene. O yüzden korkuyorum." demişti.

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Milor, Yine de şampiyon olacağımızı umuyorum ama emin değilim. Adını söyleyemeyeceğim takımın inanılmaz bir gücü var. Hem basında hem federasyonda hem toplumda." ifadelerini kullanmıştı.

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Canlı yayında Fenerbahçe'yi hedef aldı, "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar!" dedi... Sosyal medya ikiye ayrıldı! Canlı yayında Fenerbahçe'yi hedef aldı, "Galatasaray'ı doğramaya çalışıyorlar!" dedi... Sosyal medya ikiye ayrıldı!

ATHENA GÖKHAN'DAN TEPKİ!

Ünlü ismin bu sözleri ise Fenerbahçe taraftarını kızdırmıştı. Tepkiler yükselirken bir tepki de Athena Gökhan'dan geldi. Sosyal medya hesabında paylaşım yapan Gökhan, "Sevgili Vedat Milor, hayretler içerisindeyim. Gerçekten son açıklamanızın hangi gerçekliğe dayandığını hangi maç üzerinden konuşabiliriz acaba? Hepimiz takımlarımızın başarılı olmasını isteriz fakat fanatizm, yapılan yanlışları doğru okumanızın önüne geçtiği aşikar. Bu ters algı sistemi artık çalışmıyor, hepimiz aynı ligi seyrediyoruz. Lütfen daha tarafsız bir gözle eleştiri yapmanız temennisiyle." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz Vedat Milor galatasaray
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Okuyucu Yorumları 12 yorum
BRAVO GÖKHAN ADAMSINN
adam fikrini söylemiş ne var. gökhan efendi eleştirmek size düşmez.
şu gökhan sinir bir tip boy 1.30
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