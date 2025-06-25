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Fenomen dizi Bahar'da yaprak dökümü! Başrolün vedası kesinleşti! Yapım şirketiyle anlaştı

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un yaptığı fenomen dizi Bahar'da yaprak dökümü başlıyor. Yeni sezonu bölümlerini Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme alacağı diziye veda edecek isimler belli oldu. Dizinin Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın projeden ayrılığı kesinleşti.

Fenomen dizi Bahar'da yaprak dökümü! Başrolün vedası kesinleşti! Yapım şirketiyle anlaştı
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana reyting rekorları kırıyor.

Her bölümü sosyal medyada büyük yankı uyandıran dizide bu defa beklenmedik ayrılıklar gündeme geldi. Dizinin yeni sezonunda adeta yaprak dökümü yaşanacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yeni sezon bölümlerini Rana Mamatlıoğlu ile Bekir Baran Sıtkı’nın kaleme alacağı diziye veda esen oyuncular belli oldu.

TİMUT

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR

Dizinin Timur’u Mehmet Yılmaz Ak’ın projeden ayrılığı kesinleşti. Bahar’ın ikinci sezonuna Tolga karakteriyle katılan ve şu günlerde ikinci kez babalık heyecanı yaşayan usta aktör Emre Karayel, 3. sezonda yer almayacak.

bahar

Ayrıca dizinin asistanlarından Duru’ya hayat veren Şira Sahilli ve Yıldırım’ı oynayan Özgü Delikanlı “Bahar”a veda eden oyuncular arasında yer aldı.

ASİSTANLAR

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Anahtar Kelimeler:
Emre Karayel Mehmet Yılmaz Ak bahar
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