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Fenomen dizi Çift Kişilik Oda'nın fişi çekildi! Final kararı sonrası başrollerden şaşırtan hamle

MF Yapım imzasıyla Now Tv ekranlarında iddialı başlayan Çift Kişilik Oda dizisi reytinglerde beklentiyi karşılamayınca final kararı verildi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi için final kararı verilmesi sonrası başrollerden beklenmedik bir hamle geldi.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda'nın fişi çekildi! Final kararı sonrası başrollerden şaşırtan hamle
Öznur Yaslı İkier

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı romantik komedi türündeki “Çift Kişilik Oda” yaz sezonu için iddialı başlamıştı.

Now Tv ekranlarında büyük umutlarla başlayan dizi reytinglerde beklentiyi karşılayamadı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın paylaştığı dizi için erken final kararı verildi.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda nın fişi çekildi! Final kararı sonrası başrollerden şaşırtan hamle 1

BAŞROLLERDEN ŞAŞIRTAN HAMLE

Reytingleri beklentiyi karşılamayan Kore uyarlaması projenin 8. bölümde final yapacağı öğrenildi. Final kararının ardından ise başrollerden şaşırtan bir hamle geldi.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda nın fişi çekildi! Final kararı sonrası başrollerden şaşırtan hamle 2

MuhabirOnline'da yer alan habere göre; Çift Kişilik Oda'nın başrolleri Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan NOW'ı takipten çıktı.

Fenomen dizi Çift Kişilik Oda nın fişi çekildi! Final kararı sonrası başrollerden şaşırtan hamle 3

“King the Land” dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi ve Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Ulaş Tuna Astepe devrim özkan
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