MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki yakınlaşma sahnesi tepki çekti! ''İzlenecek hali kalmadı''

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yeni bölümleriyle sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Son olarak diziye 'Pembe' karakterine hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun veda etmesi damga vurmuştu. Şimdi de Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki yakınlaşma sahnesi çok konuşuldu. Fragmandaki o sahne izleyenlerin tepkisini çekti.

Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki yakınlaşma sahnesi tepki çekti! ''İzlenecek hali kalmadı''
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Her sahnesi olay olan diziye bu defa 99. bölüm 2. fragmandaki yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile Defne karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu'nun yakınlaşma sahnesi izleyicileri kızdırdı.

KIZILCIK 1

Defne'nin Fatih'i kendisine çekip öpmeye çalıştığı anlarda 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz.' demesi sosyal medyada gündem oldu.

kızılcık 2

TEPKİ ÇEKTİ

Kızılcık Şerbeti'ndeki henüz yayınlanmayan bu sahneye tepki yağdı. Sosyal medyada; 'Senarist, aldatılmayla ilgili bir travman varsa lütfen tedavi ol', 'Umarım Fatih'te bize ters köşe izletirsiniz', 'İzlenecek hali kalmadı', 'Senarist hayal gücün yetmiyorsa final yapabilirsin', 'Fatih eğer ters köşe yapmazsa artık izlemeyeceğim' gibi yorumlar yapıldı.

kızılcık 3

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Eşinden duygu yüklü paylaşım Aramızdan ayrılalı 40 gün oldu! Eşinden duygu yüklü paylaşım
Heyecanlandıran afiş! Sonunda tarih belli olduHeyecanlandıran afiş! Sonunda tarih belli oldu

Anahtar Kelimeler:
doğukan güngör Kızılcık Şerbeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

Avrupa'daki elektrik kesintileri ile ilgili Türkiye'den ilk açıklama

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

'Söylediklerim tahmin değil bilgi' diyen Şener Üşümezsoy şimdi de 3 ili deprem için uyardı

Emekli albay ve eşini hayattan koparmıştı, isyan ettiren karar!

Emekli albay ve eşini hayattan koparmıştı, isyan ettiren karar!

Sessiz sedasız yayından kaldırılmıştı! Fenomen yarışma yeniden başlıyor

Sessiz sedasız yayından kaldırılmıştı! Fenomen yarışma yeniden başlıyor

Ahmet Çakar F.Bahçe'nin şampiyonluğunu böyle ilan etti! İşte Çakar'ın puan hesabı...

Ahmet Çakar F.Bahçe'nin şampiyonluğunu böyle ilan etti! İşte Çakar'ın puan hesabı...

Bakan Şimşek canlı yayında 'yeni bir reform çalışması var'

Bakan Şimşek canlı yayında 'yeni bir reform çalışması var'

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.