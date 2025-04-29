Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ndeki yakınlaşma sahnesi tepki çekti! ''İzlenecek hali kalmadı''

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti gündemden düşmüyor.

Her sahnesi olay olan diziye bu defa 99. bölüm 2. fragmandaki yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Dizide Fatih karakterine hayat veren Doğukan Güngör ile Defne karakterini canlandıran Müge Bayramoğlu'nun yakınlaşma sahnesi izleyicileri kızdırdı.

Defne'nin Fatih'i kendisine çekip öpmeye çalıştığı anlarda 'Bence bunu ikimiz de istiyoruz.' demesi sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Kızılcık Şerbeti'ndeki henüz yayınlanmayan bu sahneye tepki yağdı. Sosyal medyada; 'Senarist, aldatılmayla ilgili bir travman varsa lütfen tedavi ol', 'Umarım Fatih'te bize ters köşe izletirsiniz', 'İzlenecek hali kalmadı', 'Senarist hayal gücün yetmiyorsa final yapabilirsin', 'Fatih eğer ters köşe yapmazsa artık izlemeyeceğim' gibi yorumlar yapıldı.