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Fenomen dizi Kuruluş Osman'da veda vakti! İki isim birden projeden ayrılıyor

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Atv ekranlarının sevilen ve ilgiliyle izlenen fenomen dizisi Kuruluş Osman'da iki isim birden projeden ayrılacağı öğrenildi. Dizinin başrol kadrosunda yer alan ve Orhan beyi canlandıran Emre Bey ile onun eşi Nilüfer Hatun’u oynayan Ecem Sena Bayır ekibe veda edecek.

Fenomen dizi Kuruluş Osman'da veda vakti! İki isim birden projeden ayrılıyor
Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor. Şimdiden 7. sezon planları yapılan dizide yine değişiklikler yapılacak.

Senaryosu sürekli yeni karakter ve heyecanlı hikâyelerle yenilenen Bozdağ Film imzalı dizide yine hareketli günler yaşanacak.

KURULUŞ OSMAN

İKİ İSİM BİRDEN VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizide iki ayrılık birden yaşanacağı öğrenildi. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini yaptığı Bozdağ Film imzalı dizinin başrol kadrosunda yer alan ve Orhan beyi canlandıran Emre Bey ile onun eşi Nilüfer Hatun’u oynayan Ecem Sena Bayır ekibe veda edecek.

dizi

Emre Bey ve Ecem Sena Bayır ayrılığın 191. Bölümde gerçekleşeceği öğrenildi.

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kuruluş osman
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