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Fenomen dizi Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanıyor! 5 oyuncu birden projeye veda etti

Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Atv ekranlarının sevilen ve ilgiliyle izlenen fenomen dizisi Kuruluş Osman'da yaprak dökümü başlıyor. Bozdağ Film imzalı diziye 5 oyuncu birden veda edecek.

Fenomen dizi Kuruluş Osman'da yaprak dökümü yaşanıyor! 5 oyuncu birden projeye veda etti
Öznur Yaslı İkier

Atv ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman çarşamba günlerine damga vurmaya devam ediyor. Şimdiden 7. sezon planları yapılan dizide yine değişiklikler yapılacak.

Senaryosu sürekli yeni karakter ve heyecanlı hikâyelerle yenilenen Bozdağ Film imzalı dizide yine hareketli günler yaşanacak.

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5 OYUNCU BİRDEN VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; fenomen dizide beş ayrılık birden yaşanacak.

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Dizinin İlbay’ı Ekin Mert Daymaz, Ulugan’ı Devrim Saltoğlu, Esenbike Hatun’u Ayça İnci, Sargun’u Ali Öner, Altuga’sı Murat Göçmez hikâyeleri bittiği için ekibe veda edecek.

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Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit kuruluş osman
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