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Fenomen dizide şaşırtan veda! Ünlü oyuncu ayrılıyor

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Güçlü kadrosu ve çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken dizide şaşırtan bir ayrılık yaşanacak.

Fenomen dizide şaşırtan veda! Ünlü oyuncu ayrılıyor
Öznur Yaslı İkier

OGM Pictures imzalı “Kral Kaybederse” dizisi Salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. “Kral Kaybederse” dizisi Star TV’de yeni sezonda da devam edecek.

Henüz sezon final tarihi netleşmeyen diziye “Fikret” rolüyle konuk oyuncu olarak giren İsmail Demirci bu akşam son kez izleyicisiyle buluşacak.

Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay‘ın yönetmen koltuğuna oturduğu OGM Pictures imzalı diziye 3 bölüm için dahil olan İsmail Demirci’nin rolü uzadı ve 4 bölüm daha oynayan başarılı aktör toplam 7 hafta boyunca ekipte yer almıştı.

DİZİ 2

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR?

1984 yılında Ankara’da doğan İsmail Demirci, 2009 yılında Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 2010 yılında ‘’Türkan’’ dizisiyle ilk kez kamera karşısına geçen İsmail Demirci, ‘’Anneler ile Kızları’’, ‘’Mor Menekşeler’’, ‘’Ben Onu Çok Sevdim’’, ‘’Kurtlar Vadisi Pusu’’, "Reaksiyon", ‘’Serçe Sarayı’’, ‘’Muhteşem Yüzyıl Kösem’’, ‘’Babamın Günahları’’ ve ‘’Mehmed: Bir Cihan Fatihi’’, "İyilik" gibi birçok projede rol aldı.

İSMAİL

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle şöhretini katlayan Demirci, kendisi gibi oyuncu Hande Soral ile 2017 yılında dünyaevine girmişti. Çiftin Ali adında bir oğlu bulunuyor.

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İsmail Demirci Kral Kaybederse
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