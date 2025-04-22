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Fenomen Elif Uluğ ev hapsinin kaldırıldığını öğrenince dayanamadı! "Ay ben soyunacağım"

Sosyal medya hesabından çektiği bir video ile de gündem olan ve Şişli'deki İmamoğlu protestolarında gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Elif Uluğ ev hapsi kararı kaldırılınca çok sevindi.

Fenomen Elif Uluğ ev hapsinin kaldırıldığını öğrenince dayanamadı! "Ay ben soyunacağım"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto etmek için Şişli’de bir AVM önünde toplanan öğrencilere polis müdahale etmiş, çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında yer alan ve protestoya ilişkin çektiği video ile sosyal medyada gündem olan Elif Uluğ kısa süre sonra ev hapsi kararı verilmişti.

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Ev hapsi kararı olan fenomen ismin bir videosu gündem oldu. Fenomen Elif Uluğ, ev hapsi kararının kaldırıldığını öğrendiği anda çok sevindi.

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Uluğ telefondan kararı gördüğü an "Ay ben soyunacağım şimdi" diyerek çığlık attı.

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu
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