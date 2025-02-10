Ferdi Tayfur'un oğlu Timur çirkin mesajlardan sonra sessizliğini bozdu! "Beni babamdan ettiniz"

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandıktan sonra oğlu ve kızına miras bırakmadığı ortaya çıktı. Kızı Tuğçe Tayfur'a ve oğlu Timur Turanbayburt'a miras bırakmadığı öğrenilen Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra ortaya çıkan mesajlar da dikkat çekti.

Babası Ferdi Tayfur vefat etmeden önce onun hakkında küfürlü paylaşımlar yaptığı iddia edilen Timur Turanbayburt sonunda sessizliğini bozdu. Sosyal medyada videolu paylaşım yapan Ferdi Tayfur'un oğlu "Çok üzgünüm. Nasıl bir oyunun içindeyiz? Açıklama yapmaya mecbur bıraktınız beni." dedi.

Timur Turanbayburt "Babamı bana kışkırtmışsınız benim bundan haberim yok yazıklar olsun arkamdan iş çevirenlere! Beni babamdan ettiniz ama oğullarımdan edemeyeceksiniz. Onlar da görecekler gerçekleri" ifadelerini kullandı.

BASIN DANIŞMANINI SUÇLADI

Kimsenin kendisini adadan kovmadığını kendi isteğiyle ayrıldığını anlatan Timur ayrıca babasından böbrek karşılığı para istediği iddialarını da yalanladı.

Ferdi Tayfur'un oğlu "Babam bana küs gitti benim medya hesabımı kullanmışlar. Benden paylaşım yapıp babamı düşman etmişler bana. Bazı hadsizler... Tuğçe ile babamın arasına giren o basın tanışmadır" dedi.