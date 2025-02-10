Ferdi Tayfur'un oğlu Timur Turanbayburt çirkin mesajları paylaştı mı? Tuğçe Tayfur anlattı: Kendini yerden yere atıyor

Ferdi Tayfur’un ölümünün ardından aile içindeki miras tartışmaları giderek büyüyor. Ünlü sanatçıya böbreğini bağışlayan oğlu Timur Turanbayburt, mirastan dışlanmıştı.

Timur Turanbayburt’un, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ortaya çıktı. Turanbayburt, Ferdi Tayfur’a “Böbreği geri ver şerefsiz. Tatlıses senden namuslu... Her gün diyalize giriyordun” gibi sert ifadeler kullanmasıyla gündeme geldi.

Mirastan pay alamayan Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ise, Gel Konuşalım programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından yaşananlara sanatçının hayranları tepki gösterirken Tuğçe Tayfur da çeşitli iddialarda bulundu. Ferdi Tayfur'un kızı Ece Erken'e mesaj atarak "Abim çok üzgün ve açıklama yapacak. Nilüfer de açıkmış hesabı ve abim sosyal medyayı kullanabilecek biri değil bir gözü görmüyor zaten" dedi.

"BABAMIN KEMİKLERİ SIZLIYORDUR"

Ece Erken yayında ısrarla Tuğçe Tayfur'u aradı. Tuğçe açıklamasında "Abimle ilgili çıkan haberlere abim o kadar üzgünki. Bu mesajlar nedir diye kendini yerden yere atıyor. Ben açıklamamı yapacağım dedi. O yeni öğrendi ben zaten sosyal medya kullanmıyorum diyor. Zaten bir gözü rahatsız. Birilerinin yazması gerekiyor mümkün değil. Abim açıklama yapacak ben bilmiyorum. Babamın inanın kemikleri sızlıyordur. Bizi çok üzüyor" dedi.

