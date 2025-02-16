Film galasında Çakal ve İbrahim Tilaver'in zor anları! Hayranları ünlü isimleri zor durumda bıraktı, ortalık yangın yerine döndü

Esenyurt'ta bir AVM'de dün akşam saatlerinde gerçekleşen film galasında izdiham yaşandı. Ünlü rapçi Çakal ve sosyal medya fenomeni İbrahim Tilaver’in katıldığı etkinlikte, kalabalığın kontrolü tamamen kayboldu.

HAYRANLAR ARASINDA GERİLİM TIRMANDI

Yoğun katılımın olduğu galada, hayranlar arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve AVM içinde büyük bir kaos yaşandı.

YANGIN TÜPÜYLE PANİK YARATTILAR

Kavga sırasında bir kişi, eline geçirdiği yangın tüpünü etrafa sıkarak büyük bir paniğe neden oldu. Yoğun dumanla dolan ortamda birçok kişi kaçışmaya çalıştı, ortalık adeta savaş alanına döndü!

POLİS VE GÜVENLİK GÜÇLÜKLE MÜDAHALE ETTİ

Olayın büyümesi üzerine polis ekipleri ve AVM güvenliği devreye girerek kalabalığı kontrol altına almaya çalıştı.

Çakal ve İbrahim Tilaver’in hayranları arasındaki kargaşa cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, ünlü isimlerin kalabalık arasından zorlukla ilerlediği anlar da yer aldı.

(İHA)