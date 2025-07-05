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Final kararı verilmişti! Başroller arası kriz çıktı! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... bu hafta yayınlanmayacak

Gonca Vuslateri, Cemre Baysel ve Yiğit Kirazcı'nın başrollerinde yer aldığı Now Tv'nin iddialı dizisi Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... için geçtiğimiz günlerde final kararı verildi. Önce hikayesi daha sonra yayın günü değiştirilen dizinin bu hafta yayınlanmayacağı öğrenildi.

Final kararı verilmişti! Başroller arası kriz çıktı! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... bu hafta yayınlanmayacak
Öznur Yaslı İkier

Cemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri ve Yiğit Kirazcı gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Leyla: Hayat...Aşk...Adalet dizisinde başrol Alperen Duymaz projeye veda etmiş daha sonra diziden diğer oyuncular da çıkarılmıştı.

Hilal Saral’ın yönettiği diziye usta aktör Selçuk Yöntem ve ailesinin gelişiyle birlikte hikaye değişikliği yapılmıştı. Yeni oyuncular, yeni hikaye ve yeni yayın günü seçilen dizi yine de istediği başarıyı elde edemedi.

Final kararı verilmişti! Başroller arası kriz çıktı! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... bu hafta yayınlanmayacak 1

FİNAL KARARI VERİLDİ

Reyting listelerinde bir türlü istediğini elde edemeyen Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisi için final kararı verildi. Dizi, 1 yıllık zaman atlamasının ardından 40. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Final kararı verilmişti! Başroller arası kriz çıktı! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... bu hafta yayınlanmayacak 2

BAŞROLLER ARASINDA KRİZ

Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... dizisinin setinde başroller arasında kriz yaşandığı ortaya çıktı. Cemre Baysel'in, Gonca Vuslateri'nin sahnelerinin ön plana çıkmasınd
13 Temmuz Pazar olarak belirtildi.
an rahatsız olduğu ve Vuslateri'nin arka planda kalmayı kabul etmediği iddia edildi.

Final kararı verilmişti! Başroller arası kriz çıktı! Leyla: Hayat...Aşk...Adalet... bu hafta yayınlanmayacak 3

BU HAFTA YAYINLANMAYACAK

Bu iddialar sonrası geçtiğimiz hafta ekrana gelmeyen Leyla dizisinin bu hafta da yayınlanmayacağı öğrenildi. Dizinin resmi sosyal medya hesaplarında yeni bölüm tarihi 13 Temmuz Pazar olarak belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Cemre Baysel
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