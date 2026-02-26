Furkan Andıç aşka geldi! Aybüke Pusat'ın doğum gününü böyle kutladı

Şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 31 yaşına girdi.

Pusat'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç, romantik bir paylaşım yaparak oyuncuyu yeni yaşında kutladı.

Andıç, birlikte geçirdikleri özel anlardan derlediği kareleri, 3.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, sevgilisinin paylaşımına ise, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim! İyi ki varsın. Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yıl olsun" notunu ekledi.

Pusat, sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum" ifadeleriyle Andıç’a karşılık verdi.