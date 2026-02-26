MAGAZİN

Furkan Andıç aşka geldi! Aybüke Pusat'ın doğum gününü böyle kutladı

Furkan Andıç, sevgilisi Aybüke Pusat'ın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik paylaşımla kutladı. Andıç, Pusat'la birlikte çekilen karelerini yayımlayarak, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim" notunu düştü.

Öznur Yaslı İkier

Şimdilerde Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde hayat verdiği Melek karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Aybüke Pusat, 31 yaşına girdi.

Pusat'ın uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Furkan Andıç, romantik bir paylaşım yaparak oyuncuyu yeni yaşında kutladı.

Andıç, birlikte geçirdikleri özel anlardan derlediği kareleri, 3.3 milyon takipçili sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Oyuncu, sevgilisinin paylaşımına ise, "İyi ki doğdun, güneş çilli sevgilim! İyi ki varsın. Yeni yaşın yüzünü hep güldürsün, hayal ettiğinden de güzel bir yıl olsun" notunu ekledi.

Pusat, sevgilisinin bu paylaşımına kayıtsız kalmadı. Oyuncu, "Öyle hafif ve mutluyum ki! Seni seviyorum" ifadeleriyle Andıç’a karşılık verdi.

