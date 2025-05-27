Futbolcu Samet Akaydın Hazal Çağlar'a evlilik teklif etti! O anlara beğeni yağdı

Gönül Dağı dizisinde Asuman karakteriyle hafızalara kazınan 29 yaşındaki ünlü oyuncu Hazal Çağlar özel hayatıyla da konuşulan bir isim. Hazal Çağlar sevgilisinden evlilik teklifi aldı. İşte yaşananlar...

Çağlar ile 31 yaşındaki milli futbolcu Samet Akaydın'ın aşkı ilk kez geçtiğimiz haftalarda belgelenmişti. Çift ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Oyuncu Hazal Çağlar ve Samet Akaydın ikilisi, ilk mutluluk pozlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaşmıştı. Ünlü isim sevgilisine aşkını ilan ederek; "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" demişti.

Çaykur Rizespor'da forma giyen milli futbolcu Samet Akaydın, bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar'a evlilik teklifi etti.



Ünlü oyuncu, romantik anları Instagram'dan "Evet dedim!" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Çifte, bu güzel haber sonrası 'mutluluklar' yorumları yağdı.