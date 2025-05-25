MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istediği iddia ediliyordu! Dua Lipa'nın pozlarına beğeni yağdı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için 3.5 milyon dolar istediği iddia edilen Dua Lipa sosyal medya paylaşımlarıyla hayranlarını mest etti.

Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istediği iddia ediliyordu! Dua Lipa'nın pozlarına beğeni yağdı
Kubra Akalın

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da gerçekleştirilecek görkemli etkinlikte kutlayacak. 25 Mayıs Pazar günü 16.00 itibarıyla Yenikapı alanı taraftarlara açılacak.

Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Gripin ve Coşkun Sabah gibi pek çok şarkıcının sahne alacağı kutlamalar için Dua Lipa'nın da adı geçiyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taraftar Dua Lipa'yı beklerken... Şampiyonluk kutlamasındaki isimler gündemde Taraftar Dua Lipa'yı beklerken... Şampiyonluk kutlamasındaki isimler gündemde

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği iddia edilmişti.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 095442

Türkiye'de gündeme gelen Dua Lipa sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Şu sıralar konserden konsere koşan Lipa pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Ekran görüntüsü 2025-05-25 095504

Dua Lipa'nın konser öncesi ve sahneden karelerine beğeni yağdı.
Ekran görüntüsü 2025-05-25 095544

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hemen ameliyat oldu! O hali sevenlerini üzdüHemen ameliyat oldu! O hali sevenlerini üzdü
Engin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal kararEngin Altan Düzyatan Türkiye'yi terk ediyor! Radikal karar

Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

Sevcan hemşireyi gençliğinin baharında hayattan koparan cani: 'Sırtından bıçakladım, ellerimle boğdum, boğazını kestim'

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

'Sinyaller başladı' Uzman isimden rakam geldi! 'Deneyecek gibi...'

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Ev sahibi olmak isteyenleri sevindiren gelişme!

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Galatasaray'ın yıldızı maçın ardından ayrılık açıklaması yaptı! "Galatasaray'a teşekkür ederim"

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

Bir ili sarsan olay! Emekli polis eski eşini katletti: Yakalanacağını anlayınca kendini vurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.