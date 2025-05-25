Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar istediği iddia ediliyordu! Dua Lipa'nın pozlarına beğeni yağdı

Galatasaray, Süper Lig'deki 25. şampiyonluğunu Yenikapı'da gerçekleştirilecek görkemli etkinlikte kutlayacak. 25 Mayıs Pazar günü 16.00 itibarıyla Yenikapı alanı taraftarlara açılacak.

Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Gripin ve Coşkun Sabah gibi pek çok şarkıcının sahne alacağı kutlamalar için Dua Lipa'nın da adı geçiyordu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne almak için sarı kırmızılı kulüpten 3.5 milyon dolar istediği iddia edilmişti.

Türkiye'de gündeme gelen Dua Lipa sosyal medyayı aktif kullanan bir isim. Şu sıralar konserden konsere koşan Lipa pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Dua Lipa'nın konser öncesi ve sahneden karelerine beğeni yağdı.

