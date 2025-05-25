MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları listesinden çıkarılmış! Coşkun Sabah'tan sert sözler: "Kulübe yakışmadı"

Galatasaray, 25. şampiyonluğunu Yenikapı’da büyük bir coşkuyla kutluyor. Kutlamalarda binlerce taraftarın katıldığı konserler düzenleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutlarken, Coşkun Sabah'tan açıklama geldi. Sabah, listeden çıkarıldığını söyledi.

Begüm Özkaynak

Sarı-kırmızılılar, Yenikapı Meydanı'nda 5. yıldızı kutluyor. Kutlamalara birçok ünlü sanatçının şarkılarıyla 25. şampiyonluk kutlanırken, listede bulunan Coşkun Sabah'ın listeden son anda çıkarıldığı öğrenildi.

kutlama

Coşkun Sabah, durumu Hopdedik Ayhan'dan öğrendiğini belirtirken, listeden çıkarıldığını duyurdu.

01.07_16_1_AA-34188500

"KULÜBE YAKIŞMADI"

Coşkun Sabah, yaptığı açıklamada '4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu. Ama dün akşam bir değişikle menajerler rahat durmamışlar. Sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş. Ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun argın uçaktan nasıl gideceğim derken Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, liste değişti diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz.' dedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı6 ayda 93 kilo vermişti! Pelin Öztekin sezonu açtı
Tepki çeken sahneyle gündemdeydi! Sezon finali belli olduTepki çeken sahneyle gündemdeydi! Sezon finali belli oldu

Anahtar Kelimeler:
Coşkun Sabah Yenikapı galatasaray şampiyonluk kutlamaları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Uzman isimden kritik uyarı: "Çarşamba gününü bekleyin"

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Victor Osimhen, Galatasaray'da kalacak mı? Dursun Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Galatasaray taraftarı şampiyonluğu kutluyor! Yenikapı'da rekor sayıda taraftar var!

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

Asgari ücrete ara zam için oran verdi! 'Yükü hafifletir'

CANLI SKOR | Fenerbahçe Beko - Monaco

CANLI SKOR | Fenerbahçe Beko - Monaco

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.