Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları listesinden çıkarılmış! Coşkun Sabah'tan sert sözler: "Kulübe yakışmadı"

Sarı-kırmızılılar, Yenikapı Meydanı'nda 5. yıldızı kutluyor. Kutlamalara birçok ünlü sanatçının şarkılarıyla 25. şampiyonluk kutlanırken, listede bulunan Coşkun Sabah'ın listeden son anda çıkarıldığı öğrenildi.

Coşkun Sabah, durumu Hopdedik Ayhan'dan öğrendiğini belirtirken, listeden çıkarıldığını duyurdu.

"KULÜBE YAKIŞMADI"

Coşkun Sabah, yaptığı açıklamada '4 gün önce resmi sayfadan medyaya yapılan servislerde programda olduğum gözüküyordu. Ama dün akşam bir değişikle menajerler rahat durmamışlar. Sanatçılarını promosyonlu yapmak için organizasyonu çok çok rahatsız etmişler. Bir değişikliğe gidilmiş. Ama kulübe yakışmadı. Gerçi ben de Ankara'dan gelecektim, yorgun argın uçaktan nasıl gideceğim derken Hopdedik Ayhan'dan haberi aldık, liste değişti diye. Neyse sağlık olsun, yani biz bu akşam yokuz.' dedi.