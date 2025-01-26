Gece yarısı hastanelik olan İrem Derici uyurgezermiş! "Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım"

İrem Derici geçtiğimiz günlerde gece yarısı hastanelik oldu. Konser öncesinde Bebek'te görüntülenen İrem Derici, kazayı uyurgezerlik nedeniyle yaşadığını belirtti.

İREM DERİCİ'NİN HASTALIĞI

Derici, "Konser günü bir talihsizlik yaşadık. Dudağıma bakın, kafam da şiş" diyerek kazanın izlerini paylaştı. Şarkıcı, gece uyurken kendini bir yerde çarpabileceğini belirterek, "Kendi evimin dışında bir yerde kalınca gece duvara ya da bir yerlere çarpabiliyorum" dedi.

İrem Derici, yaşadığı bu sağlık sorunu hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Ambulans geldi, hastaneye gittim. 'Bir sorun yok' dediler. Uyurgezerlik ile ilgili tedaviye başlayacağım."

Şarkıcı, tedavi sürecine başladığını ve bu sağlık sorunuyla mücadele edeceğini söyledi.

İrem Derici’nin açıklamaları ve yaşadığı talihsiz kaza, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri, ünlü şarkıcıya geçmiş olsun dileklerini iletti