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  4. Geçirdiği cinsel hastalığı anlattı! Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı! Konuşanlar'da bomba anlar

Geçirdiği cinsel hastalığı anlattı! Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı! Konuşanlar'da bomba anlar

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
04.02.2025 16:14
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Ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın ilk önce Youtube’da izleyici karşısına çıktığı daha sonra ise Exxen’de yayınlanmaya başlanan Konuşanlar programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Programın yeni bölüm tanıtımına bu defa geçirdiği cinsel hastalığı anlatan bir konuk damga vurdu. Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı.

Geçirdiği cinsel hastalığı anlattı! Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı! Konuşanlar'da bomba anlar

İlk önce YouTube'da daha sonra da Exxen’de karşımıza çıkan Hasan Can Kaya, Konuşanlar programı ile adından sıkça söz ettiriyor. Büyük bir izleyici kitlesine sahip Hasan Can Kaya programının her bölümüyle sosyal medyanın gündemine oturmayı başarıyor.

Konuşanlar programının 168. bölüm tanıtımına bu defa geçirdiği cinsel bir hastalığı anlatan konuk damga vurdu. 'İlk buluşmada yaptığınız en garip şey neydi?' diye soruldu.

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Kadın konuk 'Geçirdiği cinsel bir hastalıktan bahsetmişti' diyerek yanıt verdi. Hasan Can Kaya erkek konuğuna 'Eski sevgilinden ne bulaştı?' diye sordu.

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Mikrofonu eline alan konuk ise 'Bel soğukluğu bulaştı' diye yanıt verdi. Hasan Can Kaya duyduklarına inanamadı ve 'Bel soğukluğu mu kaldı? Victor Hugo'nun Sefiller romanında var bel soğukluğu. 20 yıldır ben bel soğukluğuna dair hiçbir şey duymadım. Benim ergenliğim bile yakalamadı bel soğukluğunu.' yanıtı verdi.

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YORUM YAĞDI

Programdaki bu anlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada; 'Çok iyi', 'Yine bomba gibi', 'Her bölümü ayrı güzel' gibi yorumlar yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Hasan Can Kaya Konuşanlar
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