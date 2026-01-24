MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da fırın patladı! Çekimler durdu

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da korku dolu anlar yaşandı. Yarışmanın setinde fırının aniden alev alarak patlaması yürekleri ağızlara getirdi.

Öznur Yaslı İkier

Sekiz sezondur izleyiciyle buluşan Aslı Hünel'in sunduğu Gelinim Mutfakta programının son bölümünde korku dolu anlar yaşandı.

Fenomen yarışmanın çekimleri esnasından yarışmacılardan Tuğba Duman’ın kullandığı fırın, yemek yapımı sırasında büyük bir gürültüyle alev aldı.

Beklenmedik patlama sesiyle irkilen gelinler ve kayınvalideler kısa süreli panik yaşarken, set ekibi hızla müdahale etti.

ÇEKİMLERE 3 SAAT ARA

Yaşanan tehlikeli olayın ardından yapım ekibi, güvenlik gerekçesiyle çekimlere yaklaşık üç saat ara verdi. Gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından yarışmacılar, yaşadıkları korkuya rağmen mutfağa dönerek yemeklerini tamamladı ve altın mücadelesine kaldıkları yerden devam etti.

