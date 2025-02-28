Gelinim Mutfakta'yı apar topar bırakmıştı! Nursel Ergin kanseri yendi! Ekranlara geri dönüyor

Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından biri olan Gelinim Mutfakta'nın sevilen sunucusu Nursel Ergin yarışmayı bir anda bırakmış ve gidişiyle herkesi üzmüştü.

Bir süredir de ortalarda görünmeyen ünlü ismin 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi'nden Yüksel Aytuğ'un haberine göre Nursel Ergin kanseri yendi.

Şimdilerde yeni programı ile izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nursel Ergin zor günleri geride bırakmaya hazırlanıyor.

Nursel Ergin'in yeni programının sosyal medyada yayınlanan fragmanına kısa sürede yorum yağdı. Ünlü isme; 'Özledik seni', 'Efsane geri döndü' gibi yorumlar yapıldı.