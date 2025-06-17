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Genç futbolcu Batuhan Kör ünlü modelle evlendi! İşte düğünden ilk kareler...

Ünlü model ve oyuncu Elif Yılmaz, genç futbolcu Batuhan Kör ile 4 yıllık ilişkisini nikâh masasına taşıdı. Çift, Bursa'da yapılan düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Genç futbolcu Batuhan Kör ünlü modelle evlendi! İşte düğünden ilk kareler...
Öznur Yaslı İkier

4 yıldır mutlu bir beraberlik yaşayan oyuncu Elif Yılmaz ile Vanspor'un futbolcusu Batuhan Kör evlendi.

Çift, Batuhan Kör’ün memleketi Bursa’daki düğün töreniyle nikâh defterine imza attı. Doğa içinde, sade ama zarif bir konseptte düzenlenen düğüne çiftin ailelerinin yanı sıra yakınları ve arkadaşları katıldı.

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Elif Yılmaz Fransız dantelli, balık model bir gelinlik giyerken, Batuhan Kör klasik bir damatlık giymeyi tercih etti.

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YORUM YAĞDI

Ünlü model ve oyuncu Elif Yılmaz'ın gelinliği sosyal medyada tam not aldı. Yılmaz'a; 'gelinliği harika', 'çok güzel olmuş', 'kusursuz görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.

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