Genç yayıncı Oğuzhan Dalgakıran hayatını kaybetti... Geriye bu sözleri kaldı: "Acı haberler her şeyi kaybedebileceğimizi hatırlatıyor"

Jrokez ismiyle yayın platformlarında yayıncı olan Oğuzhan Dalgakıran, 12. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Genç yayıncının ölümü hayranlarını üzüntüye boğarken, yıldız fubolcu Diogo Jota'nın trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaştığı "Acı haberler ne olduğumuzu ve bir anda sevdiğimiz her şeyi kaybedebileceğimizi hatırlatıyor insana" sözlerini akıllara getirdi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmaların sürdüğü öğrenildi.

Jrokez ismiyle yayın platformlarında yayıncı olan Oğuzhan Dalgakıran, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Yayıncı Dalgakıran hakkında trafik kazası geçirdiğine ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Jrokez ismiyle bilinen yayıncının 12. katta bulunan evinin balkonundan düşerek hayatını kaybettiği öğrenildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Dalgakıran’ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda bitkin hissettiğini belirtmesi ise dikkat çekti. İşte Dalgakıran’ın son paylaşımı;

DIOGO JOTA'NIN ÖLÜMÜNE ÜZÜLMÜŞ "HER ŞEYİ KAYBEDEBİLECEĞİMİZİ HATIRLATIYOR" DEMİŞTİ

Trafik kazasında hayatını kaybeden yıldız futbolcu Diogo Jota'nın ölüm haberini alıntılayarak yorum yapan Oğuzhan Dalgakıran, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirmişti;

"Daha 1 hafta önce yeni evlenmişti Diogo Jota. Cidden yarınımızın ne olacağı belli değil. Böyle acı haberler ne olduğumuzu ve bi anda sevdiğimiz her şeyi kaybedebileceğimizi hatırlatıyor insana. Allah sevenlerine sabır versin"

JROKEZ (OĞUZHAN DALGAKIRAN) KİMDİR?

Gerçek adıyla Oğuzhan Dalgakıran, yayıncılık kariyerine Twitch platformunda başlamıştır. Bir dönem "Twitch Erik Dalı" adlı grupta Kendine Müzisyen ile birlikte yer almıştır. Daha sonra yayınlarını ağırlıklı olarak Kick platformuna taşımıştır. Jrokez, özellikle oyun ve sohbet içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Yayın hayatına başladığı Twitch'te yaklaşık 675 bin takipçisi bulunan Jrokez'in, son dönemde yayınlarını sürdürdüğü Kick'te ise yaklaşık 118 bin takipçiye sahip olduğu belirtildi.

