Gibi'nin final kararı üzmüştü! Sebebi ortaya çıktı

Gibi dizisinin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, İbrahim Selim’in YouTube’da yayınlanan programında yıllardır ilgiyle takip edilen yapımın neden final yaptığını açıkladı. Yiğit, dizinin kendi çizgisini ve taze hissini kaybetmemesi için projeyi bilinçli bir kararla sonlandırdıklarını vurguladı.

Yiğit, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Başladığımızda çok yeni ve farklı olan bir işti. Bir noktadan sonra kendini tekrar eden bir şeye dönüşmesini istemedik. ‘Aaa o dizi bitmiş mi?’ denilen yapımlardan olmasını istemedim. Seyircinin biraz özlemesi daha kıymetli. Elbette devam edebilirdi ama zamanında veda etmeyi tercih ettik. Yavaş yavaş kendini tekrar edip coşkusunu kaybeden bir iş olmasını hem seyirciye hem de yaptığımız işe saygısızlık gibi gördük.”

Diziyi bitirme sürecinin hem yaratıcı hem de kişisel açıdan zor bir karar olduğunu dile getiren Yiğit, sözlerine şöyle devam etti:

“Çok yoğun bir emek harcadığımız için bir süre sonra yaptığımız iş, Gibi’de çalışıyormuşuz gibi hissettirmeye başladı. Risk almaya ihtiyaç duyuyorsun. 6. sezona geldiğinde yaratım alanı daralıyor. İlk sezonda Yılmaz karakteri nümizmat olabilirdi, bunu seyirci doğal karşılardı; ama 6. sezonda bunu yapsak kabul görmez. Özgürlüğü kaybediyorsun ve tekrar eden bir noktaya sürükleniyorsun. Bu yüzden bitirmek, hem işe hem seyirciye hem de mesleğimize duyduğumuz saygının bir gereğiydi. Üstelik çok para kazanırken alınmış zor bir karardı.”