Gizem Güçlü'den menajer Ertunç Uygun'a taciz suçlaması! Aslıhan Gürbüz 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek yayınladı

Oyuncu Gizem Güçlü, meslektaşı ve menajer Ertunç Uygun’un yıllarca kişisel verilerini çalarak sahte profiller oluşturduğunu açıkladı. Güçlü, 2021’de açtığı davada Uygun’un 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Aslıhan Gürbüz bu duruma kayıtsız kalmadı ve 'Bir ifşa da arkadaşımdan' diyerek paylaşımlar yaptı.

Öznur Yaslı İkier

Aslıhan Gürbüz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "2021 yılından bir ifşa arkadaşımdan geliyor" diyerek meslektaşı Gizem Güçlü'nün yaşadıklarını duyurdu.

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kanıtlar doğrultusunda,10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında oluşturduğu sahte profiller yoluyla pek çok şahıs ile sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun'dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021 tarihindeki son duruşmamda, sanık Ertunç Uygun'un TCK 136/1 kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

"SENELERİN SİNDİRİLMİŞLİĞİ İLE ARTIK DAYANIŞMA ZAMANI"

Aslıhan Gürbüz daha sonra iddialar karşısında tepkisiz kalanları eleştirdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Eğer sizi istismar eden birisiyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin" diyerek kadınlara doğrudan destek verdi.

Gürbüz, "Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı" sözleriyle sessiz kalmama çağrısında bulundu.

Taciz ya da şiddet iddialarının odağındaki bazı isimlerin yıllardır kadın hakları üzerinden paylaşımlar yapmasını da eleştiren Gürbüz, "Sanki hep bu konularda kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar" diyerek ikiyüzlülüğe dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
Aslıhan Gürbüz cinsel taciz
