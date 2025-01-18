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  4. Gizlice evlenmişti! Nihal Candan boşanıyor! Kocasından ev istedi ama... Zengin sandığı eşi fakir çıktı

Gizlice evlenmişti! Nihal Candan boşanıyor! Kocasından ev istedi ama... Zengin sandığı eşi fakir çıktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.01.2025 14:02
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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklanan ve bir süre cezaevinde kalan Nihal Candan anoreksiya'ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilmişti. Hakkında 24 yıla kadar hapis istenen davalar devam ederken Nihal Candan şimdi de kocası tarafından kendisine açılan boşanma davası ile gündeme geldi. Nihal Candan'ın duruşma sonrası yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

Gizlice evlenmişti! Nihal Candan boşanıyor! Kocasından ev istedi ama... Zengin sandığı eşi fakir çıktı

Kara para aklama soruşturmasında tutuklanan ve yaklaşık olarak 5 ay kaldığı cezaevinden anoreksiya (yemek yememe) hastalığı nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan'ın tahliyesi uzun süre tartışmalara neden olmuştu.

24 yıla kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Nihal Candan şimdi de kocası Faruk Çiçek’in kendisine açtığı boşanma davası ile gündem oldu.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan ve işadamı Faruk Çiçek’in boşanma davasının ilk duruşması önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü.

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Hürriyet Gazetesi'nden Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mahkeme, taraf avukatlarına tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini sunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

Zengin bildiği eşinin boşanma davasında yapılan araştırma sonucu kendisinden fakir çıktığını söyleyen Nihal Candan duruşma sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

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'KENDİSİ FAKİR ÇIKTI'

Candan; “Bu negatiflikten uzak durmak için yaşayabileceğim özel bir konfor alanım olsun diyerek Faruk’tan bir ev istiyorum. Ama kendisi fakir çıktı. Mahkemenin Faruk’a benden nafaka bağlamadığına şükrediyorum. Bundan sonraki dosyada tanıklarımız dinlenecek. İkinci özgürlük savaşımı veriyorum. Allah yar ve yardımcım olsun.” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bahar Candan Nihal Candan
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