Gökhan Güney'den üzen haber geldi! "Hastanelik oldu"

1979 yılında 'Garibin Çilesi' isimli ilk albümünü yapan, daha sonra Yeşilçam'da birçok filmde kamera karşısına geçen Gökhan Güney gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.

Bir döneme damga vuran Gökhan Güney'den üzen haber geldi.



Hem oyuncu hem de şarkıcı kimliği ile tanınan Gökhan Güney’in hastaneye kaldırıldığı iddia edildi. Temizmagazin'in haberine göre; Güney tedavi altında.

Kadıköy'de özel bir hastaneye yatan Güney'in tetkitleri ise devam ediyor. Gökhan Güney'in sağlık durumuna dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

GÖKHAN GÜNEY KİMDİR?

Arap kökenli olan Gökhan Güney, yedi kardeşin en küçükleri olarak çocukluğunu Hatay’da geçirdi. 1967 yılında, İstanbul’a üniversitede okuyan ağabeyinin yanına ziyarete gelen Güney, daha sonra bir konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başladı. Genç yaşlarında, yetenekli bir kadın terzisi olarak tanındı. Askerlik çağına kadar tekstil sektöründe çalıştı. Askerliğini Şanlıurfa'da bandocu olarak tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü ve kısa bir süre sonra Fatma Hanım ile evlendi.

Çiftin Selim, Büşra ve Serhan adında üç çocuğu oldu. İş hayatını sürdürürken, Melahat Pars ve Rıdvan Aytan yönetimindeki Kadıköy Musiki Cemiyeti'nde müzik eğitimi almaya başladı ve burada Bülent Ersoy ile tanıştı. 1979 yılında 'Garibin Çilesi' adını taşıyan ilk albümünü müzik marketlere sundu ve bu, müzik kariyerinin resmi olarak başlamasına işaret etti.

Yeşilçam döneminde Güngör Bayrak, Banu Alkan, Seda Sayan, Oya Aydoğan ve Bahar Öztan gibi birçok ünlü isimle çalışarak toplam 38 filmde rol aldı ve çeşitli kısa film ve dizilerde de yer aldı. Ayrıca, 9 filmde yönetmenlik yaptı. 1980'lerin ilk yarısında Burhan Bayar'ın öncülüğünde hazırladığı albümler ve hem oyunculuğu hem de yönetmenliğiyle büyük bir ün kazandı, bu dönemde Arabesk-Fantezi Müziği'nin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.