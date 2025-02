Gökhan Türkmen'den Mert Demir'i kızdıran sözler! "Fazla esinlenen bir arkadaş"

Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in 'Talk Şov Perileri' isimli programa katıldı. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Mert Demir hakkındaki yorumuyla gündeme geldi.

''FAZLA ESİNLENMEYİ SEVEN BİR ARKADAŞ"

Berfu Yenenler'in Mert'i müzikal anlamda beğenir misin sorusuna ''Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum'' yanıtını verdi.

YENİ PROJELERİNİ ANLATTI

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen geçtiğimiz günlerde Radyo D’de Fatih Uslu’nun konuğu olmuştu.

Radyo D’ye özel açıklamalar yapan Gökhan Türkmen, yeni projeleri hakkında konuştu. Tanju Okan albüm projesinde “Koy Koy” ile yer alan ünlü şarkıcı şarkı seçimi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Proje içerisinde sürekli böyle bir proje ile ilgili neresinde olalım ne yapalım hangi şarkıda olalım diye bir şarkı seçme durumumuz oldu. O biraz uzun sürdü. En son bu şarkıya karar verdik bizim de olabildiği kadar kendi iç planımızda hangisine daha uygun olur, hangi zamana daha uygun olur diye düşündüğümüz için birazcık da gecikti açıkçası. İlk başlarda Kadınım çok istemiştim tabii ki. Ama ben çok uzun yıllar tek gitar sahne aldığım zamanlarda çok söylediğim için o şarkıyı istedim, çok popüler olduğu için değil de hani kendim çok söylediğim için istemiştim.''