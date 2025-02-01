MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Gökhan Türkmen'den Mert Demir'i kızdıran sözler! "Fazla esinlenen bir arkadaş"

Gökhan Türkmen'den Mert Demir'i kızdıran sözler! "Fazla esinlenen bir arkadaş"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.02.2025 18:14
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı meslektaşı Mert Demir'i kızdıracak ifadeler kullandı. Türkmen, 'Mert fazla esinlenmeyi seviyor. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil' dedi.

Gökhan Türkmen, Berfu Yenenler'in 'Talk Şov Perileri' isimli programa katıldı. Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, Mert Demir hakkındaki yorumuyla gündeme geldi.

''FAZLA ESİNLENMEYİ SEVEN BİR ARKADAŞ"

Berfu Yenenler'in Mert'i müzikal anlamda beğenir misin sorusuna ''Mert fazla esinlenmeyi seven bir arkadaş. Oradan ben çok böyle şey yapamıyorum yani. Çok da aslında bunları farkında olmadığım zamanlar bilirdim, severdim. Ben de aslında başarılı buluyorum bu arada. Ben her zaman söylüyorum. Ben şu an alalade birisi olarak konuşuyorum. Emek hırsızlığı ya da başka bir şey bizim işle alakalı değil. Bütün böyle şeylere kızıyorum. Sadece benim fikrim olarak ben çok tercih etmiyorum'' yanıtını verdi.

YENİ PROJELERİNİ ANLATTI

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen geçtiğimiz günlerde Radyo D’de Fatih Uslu’nun konuğu olmuştu.

Radyo D’ye özel açıklamalar yapan Gökhan Türkmen, yeni projeleri hakkında konuştu. Tanju Okan albüm projesinde “Koy Koy” ile yer alan ünlü şarkıcı şarkı seçimi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

''Proje içerisinde sürekli böyle bir proje ile ilgili neresinde olalım ne yapalım hangi şarkıda olalım diye bir şarkı seçme durumumuz oldu. O biraz uzun sürdü. En son bu şarkıya karar verdik bizim de olabildiği kadar kendi iç planımızda hangisine daha uygun olur, hangi zamana daha uygun olur diye düşündüğümüz için birazcık da gecikti açıkçası. İlk başlarda Kadınım çok istemiştim tabii ki. Ama ben çok uzun yıllar tek gitar sahne aldığım zamanlarda çok söylediğim için o şarkıyı istedim, çok popüler olduğu için değil de hani kendim çok söylediğim için istemiştim.''

Anahtar Kelimeler:
Gökhan Türkmen mert demir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Yüksel Güran ve Enes Güran ile ilgili yeni gelişme!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Ailesini katletmişti... Yeni ifadesi şok etti!

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Galatasaray ve Fenerbahçe'ye UEFA Avrupa Ligi'nde müjde! Maçların hepsi simüle edildi...

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Alvaro Morata Galatasaray için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Sudan ucuza takımdan ayrılabilir...

Galatasaray'da Yunus Akgün şoku! Sudan ucuza takımdan ayrılabilir...

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İstanbul için bir uyarı da Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi! Tsunami uyarısı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

En kaliteli montları, ayakkabıları yarı fiyatına alma şansı burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

Tommy Hilfiger yeni sezonda sepette %30 indirim başladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.