MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisten Dilara Koçak ev sabiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisten Dilara Koçak ev sabiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
08.03.2025 07:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü diyetisyen Dilara Koçak, ev sahibiyle davalık oldu. Ev sahibi, Göktürk’te 3 dönüm arazi içinde bulunan kütük evde 40 bin lira kiraya oturan Koçak’a tahliye davası açtı. Koçak, mahkeme kararına rağmen ikamet ettiği villayı gelenlere göstermemekte direndi. Ev sahibi de çareyi alıcıları eve polis eşliğinde gezdirmekte buldu.

Göktürk'te 3 dönüm arazideki villada 40 bin liraya oturuyor! Ünlü diyetisten Dilara Koçak ev sabiyle mahkemelik oldu! Polis eşliğinde...

Ünlülerin diyetisyeni olarak tanınan Dilara Koçak'ın ev sahibiyle anlaşmazlığı üst üste açılan davalarla devam ediyor. Mal sahibi, geçtiğimiz aylarda Koçak'a tahliye davası açmıştı.

Göktürk'te 3 dönüm orman arazi içerisindeki lüks villaya şu an 40 bin lira kira ödeyen Koçak'ın ev sahibi, evini satışa çıkarmak istedi. Ancak ünlü diyetisyen evi görmeye gelen alıcıların eve giriş yapmasına izin vermedi.

KOÇAK KAPAK

POLİS EŞLİĞİNDE EVİ GEZDİRİYOR

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre; ev sahibi Koçak'a evi alıcılara gösterebilmek için bir dava daha açtı. Ancak Koçak, mahkeme kararına rağmen evi göstermemekte direnince, mal sahibi icra kanalıyla ve polis eşliğinde evini alıcılara göstermeye başladı.

villa 2

İddiaya göre, Koçak ve eşi Baha Aslanoba, satışı engellemek amacıyla gelenlere evi kötüledi.

villa 1

Mynet'in Sesi
'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti
Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç paylaşım Esra Dermancıoğlu'ndan ilginç paylaşım
Anahtar Kelimeler:
Diyetisyen ev sahibi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

İsmail Kartal fırtınası devam ediyor!

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Milyonlarca emekli merakla bekliyordu! Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber!

Sokak köpekleri saldırısından kahreden haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 8 Mart genelgesi

'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

'Zina davası' açılmış 'Sette aynı odada kaldıkları' söylenmişti! Cenk Torun ile Mahassine Merabet hakkında yapım şirketi harekete geçti

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

Ece Gürel'in hocası aldığı eğitimle ilgili konuştu! 'Spiritüel bir eğitim olan cadılık zanaati eğitimi alıyordu"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.