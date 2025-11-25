MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gonca Vuslateri kızı Asya'yı paylaştı! 'Annesinin kopyası'

Son olarak Leyla: Hayat… Aşk… Adalet... dizisinde rol alan ancak dizisi apar topar final yapan Gonca Vuslateri şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Vuslateri, kızı Asya Mone'nin son halini Instagram'dan paylaştı. Ünlü ismin paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

Gonca Vuslateri kızı Asya'yı paylaştı! 'Annesinin kopyası'
Öznur Yaslı İkier

''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Gonca Vuslateri, şu sıralar anneliğinin keyfini sürüyor.

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına almıştı. Vuslateri'nin minik kızı Asya Mone Nisan ayında 1 yaşına girdi.

Gonca Vuslateri kızı Asya yı paylaştı! Annesinin kopyası 1

Gonca Vuslateri, kızı Asya Mone'nin son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

Gonca Vuslateri kızı Asya yı paylaştı! Annesinin kopyası 2

Ünlü oyuncunun kızını görenler 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
6 milyar TL'lik miras krizi! Çocukları kavgaya tutuştu 6 milyar TL'lik miras krizi! Çocukları kavgaya tutuştu
Sette yaşananları anlattı! 'Yapımcı herkesi işten çıkardı' Sette yaşananları anlattı! 'Yapımcı herkesi işten çıkardı'

Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Real Madrid'de kriz çıktı! Sözleşmeyi reddetti takımdan ayrılıyor

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

Cemre Kemer taşındığı evinin manzarasını paylaştı! "Bu ev bırakılır mı?"

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

'Bu hafta en önemli hafta' İslam Memiş altında 'iddiam' deyip net konuştu

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.