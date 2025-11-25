Gonca Vuslateri kızı Asya'yı paylaştı! 'Annesinin kopyası'

''Ruhsar'', ''Canım Ailem'', ''Yalan Dünya'', ''Anne'', ''Bambaşka Biri'' gibi birçok yapımda yer alan oyuncu Gonca Vuslateri, şu sıralar anneliğinin keyfini sürüyor.

Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile dünyaevine giren Gonca Vuslateri, 26 Nisan tarihinde kızı Asya'yı kucağına almıştı. Vuslateri'nin minik kızı Asya Mone Nisan ayında 1 yaşına girdi.

Gonca Vuslateri, kızı Asya Mone'nin son halini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Vuslateri'nin paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı.

Ünlü oyuncunun kızını görenler 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi' gibi yorumlar yaptılar.