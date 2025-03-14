Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı korkuttu! 'Hakkım helal olsun'

Yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, durumu kötüye gidince entübe edildi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medyada annesiyle bir fotoğrafını yayınlayarak altına "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

Gonca Vuslateri'nin paylaşımı ise Tanyeli'nin sevenlerini korkuttu. Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun"

Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gonca Vuslateri, "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" ifadelerini kullandı.