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Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı korkuttu! 'Hakkım helal olsun'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 15:28
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Yaklaşık 2,5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden ünlü oryantal Tanyeli'nin sağlık durumu ağırlaştı. Solunum desteğine ihtiyaç duyan Tanyeli, doktorlarının kararıyla entübe edildi. Gonca Vuslateri'nin Tanyeli'nin entübe edilmesinin ardından yaptığı paylaşım ise herkesi korkuttu.

Gonca Vuslateri'nin Tanyeli paylaşımı korkuttu! 'Hakkım helal olsun'

Yaklaşık 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli, durumu kötüye gidince entübe edildi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan sosyal medyada annesiyle bir fotoğrafını yayınlayarak altına "Sonsuza kadar gülümseyebilir misin? Güçlü kal" notunu düştü.

Gonca Vuslateri'nin paylaşımı ise Tanyeli'nin sevenlerini korkuttu. Gonca Vuslateri, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Tanyeli'm... Yoruldun artık. Son saatlerin mi bilmiyorum? Son dakikaların mı hiç bilmiyorum ama sonsuz bir bağ daima var aramızda, onu biliyorum. Hakkım, helal olsun"

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Daha sonra bir paylaşım daha yapan Gonca Vuslateri, "Direniyor güzelim. Güzel kalpli Tanyeli'm" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gonca Vuslateri Tanyeli
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