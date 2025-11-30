MAGAZİN

Gonca Vuslateri "Ülker Abla" dizisinden ayrıldı! Başrol aranıyor

Son olarak "Leyla: Hayat… Aşk… Adalet…" dizisinde rol alan Gonca Vuslateri yine Now'da yayınlanacak bir dizi için el sıkılmıştı. Ancak Vuslateri ani bir kararla diziden ayrıldı.

NOW'ın yeni sezondaki iddialı dizisi "Ülker Abla"nın hazırlıkları sürerken büyük bir şok yaşandı. Gold Film imzalı dizinin başrolü Ülker Abla rolü için Gonca Vuslateri'yle anlaşılmıştı. Ancak son gelen habere göre Gonca Vuslateri kendi isteğiyle projeden çekildi.

OLGUN ŞİMŞEK BAŞROL

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin yeni Ülker Abla'sını bulmak için görüşmeler sürüyor. Ömür Atay'ın yöneteceği dizi Seray Şahiner'in aynı adlı kitabından uyarlanıyor.

ÜLKER ABLA KONUSU

Olgun Şimşek'in başrol oyuncusu olarak anlaştığı dizide kocasının şiddetine dayanamayan, bir gece can havliyle evden kaçıp bir hastaneye sığınan ve orada kalabilmek için kimsesiz insanlara refakatçilik eden Ülker ablanın sarsıcı öyküsü anlatılıyor.

