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Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile futbolcu Samet Akaydın nişan sonrası tatile çıktı! Aşk tazelediler

Gönül Dağı dizisinde hayat verdiği Asuman karakteri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Hazal Çağlar, Çaykur Rizesporlu futbolcu Samet Akaydın ile geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Ünlü çift nişan sonrası birlikte tatile çıktı.

Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile futbolcu Samet Akaydın nişan sonrası tatile çıktı! Aşk tazelediler
Öznur Yaslı İkier

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hazal Çağlar, Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çift geçtiğimiz günlerde evlilik yolunda ilk adımı attı ve nişanlandılar.

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Ünlü çift, nişan telaşının ardından birlikte tatile çıkarak yorgunluk attı.

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Muğla'da yaz sezonunu açan ikili, tatillerinde birlikte tavla oynarken keyifli anlar geçirdi.

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Samet Akaydın, tatilden kareleri ve sevgilisi Hazal Çağlar’ın fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Çağlar ise sevgilisinin bu paylaşımlarına, "Seni çok seviyorum" sözleriyle yanıt verdi. Ünlü çiftin bu kareleri kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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