Gönül Dağı’nın Asuman’ı Hazal Çağlar ile futbolcu Samet Akaydın nişanlandı! İşte nişandan ilk kareler

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hazal Çağlar, Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın ile bir süredir aşk yaşıyordu. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı.

Samet Akaydın, geçtiğiniz günlerde bir süredir birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Hazal Çağlar’a evlilik teklifinde bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarından sık sık romantik pozlarını ve birbirlerine olan sevgilerini dile getiren paylaşımlar yapan Samet Akaydın ile Hazal Çağlar, nişan fotoğraflarını da takipçileriyle paylaştı.