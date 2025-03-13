Gönül Dağı'nın yıldızı Hazal Çağlar'dan sevgilisi Samet Akaydın'a romantik kutlama! 'Birlikte, el ele...'

Gönül Dağı dizisinde belediye başkanının kızı Asuman'ı canlandıran Hazal Çağlar sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Hazal Çağlar şimdilerde Fenerbahçe’den Çaykur Rizespor’a transfer olan Samet Akaydın ile aşk yaşıyor. Çağlar sevgilisinin doğum gününü romantik bir akşam yemeğinde kutladı.

ROMANTİK KUTLAMA

Çağlar Hazal, sosyal medya üzerinden sevgilisi ile birlikte çıktıkları romantik yemekten bir kare paylaşarak "Seni her şeyden çok seviyorum... Nice mutlu yıllara, birlikte, el ele" notunu düştü.