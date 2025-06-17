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Gözlerden uzak büyüttü! Bülent Serttaş'ın kızı Miray üniversiteden mezun oldu! Yorum yağmuruna tutuldu

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Miray üniversite eğitimini tamamlayarak mezun oldu. Serttaş, kızının bu önemli başarısı karşısında duyduğu gururu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin kızıyla olan karesi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Gözlerden uzak büyüttü! Bülent Serttaş'ın kızı Miray üniversiteden mezun oldu! Yorum yağmuruna tutuldu
Öznur Yaslı İkier

"Bodrum Akşamları", "Adamın Dibi" gibi şarkıları dillere pelesenk olan Bülent Serttaş'ın kızı Miray, Koç Üniversitesi'nden mezun oldu.

Ünlü şarkıcı, kızının mezuniyet fotoğrafını sosyal medya hesabında takipçileri ile paylaştı.

Bülent Serttaş, paylaşımına "Canım kızım Miray, Koç Üniversitesi’nden mezuniyetinle gurur duyuyorum! Bu özel gününde hissettiklerimi kelimelerle anlatmak zor. Üniversite hayatın boyunca gösterdiğin azim, kararlılık ve başarıların her zaman takdire şayan oldu. Özellikle birden fazla onur listesine girerek ne kadar başarılı ve çalışkan olduğunu bize, bir kez daha kanıtladın. Bu yolculukta verdiğin tüm emeklerin karşılığını almak paha biçilemez bir duygu" notunu düştü.

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"YENİ BAŞLANGIÇLARIN KUTLU OLSUN"

Serttaş, sözlerine "Şimdi yeni bir sayfa açılıyor hayatında ve biliyorum ki gelecekte de aynı başarılarla ilerleyeceksin. Seninle her zaman gurur duyacağım, güzel kızım. Yeni başlangıçların kutlu olsun! Mezuniyetin hayatına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini dilerim canım kızım.Seni çok seviyorum!" diye devam etti.

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YORUM YAĞDI

Bülent Serttaş'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı ile fotoğrafı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medyada; 'maşallah', 'kızı çok güzelmiş' gibi yorumlar yapıldı.

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2002 yılında Selvi Serttaş ile evlenen Bülent Serttaş'ın Bahadır, Emir ve Miray adlarında üç çocuğu bulunuyor.

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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isim, zaman zaman ailesiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş
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