Gözleri KaraDeniz dizisi ne zaman? Gözleri KaraDeniz dizisi oyuncuları

O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği "Gözleri KaraDeniz"in ilk tanıtımı eleştiri almıştı. Gözleri KaraDeniz dizisi yayın tarihi de belli oldu. Gözleri KaraDeniz dizisi oyuncuları da araştırılmaya başlandı.

Kubra Akalın

Yönetmenliğini Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın yaptığı "Gözleri KaraDeniz", Karadeniz'in hırçın dalgalarından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan bir aşk ve mücadele hikâyesini anlatıyor.

Azil (Halit Özgür Sarı) ile Güneş'in (Özge Yağız) imkânsız aşkı merkezine alan dizinin fragmanı sosyal medyada pek beğenilmedi. Eleştirilen fragman ve afiş sonrası yayın tarihi de belli oldu.

Gözleri KaraDeniz dizisi 2 Eylül Salı günü ekrana gelecek.

GÖZLERİ KARADENİZ KADROSU

Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi usta ve genç isimleri bir araya getiren geniş kadrosuyla "Gözleri KaraDeniz", izleyiciyi unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Halit Özgür Sarı
