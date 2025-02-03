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Grammy 2025'te Kanye West yankıları: Karısı Bianca Censori soyundu eski aşkı neredeyse giyinmedi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
03.02.2025 09:03
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2025 Grammy Ödülleri kırmızı halısında ünlü isimler ilginç seçimler yaptı. Kanye West'in soyunan eşi Bianca Censori'den sonra eski aşkı da gündemde. Julia Fox da belden aşağısı için ilginç bir seçimde bulundu.

Grammy 2025'te Kanye West yankıları: Karısı Bianca Censori soyundu eski aşkı neredeyse giyinmedi

2025 Grammy Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halıda yaşananlar da konuşuluyor. Bu sene Kanye West Grammy'de en çok isim olacak gibi görülüyor. Kanye West'in karısının kırmızı halıda soyunmasından sonra eski aşkının da kıyafeti gündeme geldi.

Kanye West'in eski sevgilisi Julia Fox, 2025 Grammy Ödülleri'ne katılırken cesur bir tarz sergiledi.

Julia Fox ve Bianca Censori'nin tarzı birbirine oldukça yakında. Model şeffaf üstünün altına siyah bir tanga giyerek vücudunu sergiledi.

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Oyuncu ve model olarak tanınan Fox, kıyafetini sarı mutfak eldivenleri ve koyu siyah botlarla tamamladı. Saçlarını platin sarısı bir tonla şekillendiren Julia, dumanlı göz makyajı ve koyu ruj tercih ederek dramatik bir görünüm elde etti.

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Eski sevgilinin bu tarzı sosyal medyada eleştirilirken Kanye West ve eşi Bianca Censori ile olası bir karşılaşma riski de taşıyordu. Ancak, Bianca'nın kırmızı halıdaki çıplak şovunun ardından çift, polis tarafından etkinlikten dışarı çıkarıldı.

Anahtar Kelimeler:
Grammy Ödülleri Julia Fox
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