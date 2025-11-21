MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Gül Onat'tan Evrim Akın'a destek! ''Kınıyorum''

Oyuncu Gül Onat, eski rol arkadaşları tarafından çeşitli iddialarla suçlanan Evrim Akın'a destek vererek; "Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Gül Onat'tan Evrim Akın'a destek! ''Kınıyorum''
Öznur Yaslı İkier

Oyuncu Asena Keskinci, 2007-2010 yılları arasında rol aldığı çocuk dizisi "Bez Bebek"te, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın'ın yoğun mobbingi ve şiddetine maruz kaldığını açıkladı.

Gül Onat tan Evrim Akın a destek! Kınıyorum 1

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Gül Onat tan Evrim Akın a destek! Kınıyorum 2

Evrim Akın hakkında sosyal medyada farklı paylaşımlar yapılmaya devam edilirken Gül Onat ünlü isme destek çıktı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Onat, Akın ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak, meslektaşını savundu.

Gül Onat tan Evrim Akın a destek! Kınıyorum 3

'KINIYORUM'

Gül Onat, şu ifadelere yer verdi: Evrim Akın ve Mustafa Kotan... 'Köstebekgiller' seti. Sevgili Evrim'in sağdan, soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde 'Köstebekgiller Sihirli Orman' filminde çalıştım. Son derece ılımlı keyifli bir çalışmaydı. Asena, kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba? Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor, 'vicdan' diyorum. Vicdan ve Allah korkusu...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Biletler karaborsaya düştü! Fiyatı yükseldikçe yükseldi Biletler karaborsaya düştü! Fiyatı yükseldikçe yükseldi
Alkol testi başını yaktı! Ehliyetine el konuldu Alkol testi başını yaktı! Ehliyetine el konuldu

Anahtar Kelimeler:
Evrim Akın Bez bebek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

ABD en büyük filolarını göndermişti! Savaş için alarm durumuna geçtiler

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Bebeğini göbek bağıyla öldürmüştü: Katil iş kadını çıktı!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

Dursun Özbek'ten HT Spor sunucusu Ahmet Selim Kul'a çok sert sözler!

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

48 saattir yoğun bakımda! Acil ameliyata alındı

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

Asgari ücret için çok net rakam verdi: 'Olacakları söylüyorum'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.