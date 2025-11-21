Gül Onat'tan Evrim Akın'a destek! ''Kınıyorum''

Oyuncu Asena Keskinci, 2007-2010 yılları arasında rol aldığı çocuk dizisi "Bez Bebek"te, dizinin başrol oyuncusu Evrim Akın'ın yoğun mobbingi ve şiddetine maruz kaldığını açıkladı.

Asena Keskinci, annesiyle babasının boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu dile getirerek bu konuda şunları söyledi; "Anneme gidip, 'Sen bana kocanın numarasını ver, ben sizi barıştıracağım' diyerek babamın numarasını alıyor. Bu kadın, benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar" dedi.

Evrim Akın hakkında sosyal medyada farklı paylaşımlar yapılmaya devam edilirken Gül Onat ünlü isme destek çıktı. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Onat, Akın ile yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak, meslektaşını savundu.

'KINIYORUM'

Gül Onat, şu ifadelere yer verdi: Evrim Akın ve Mustafa Kotan... 'Köstebekgiller' seti. Sevgili Evrim'in sağdan, soldan karalama bombardımanına tutulduğunu esefle görüyorum. 2015 yılında Mustafa Kotan yönetiminde 'Köstebekgiller Sihirli Orman' filminde çalıştım. Son derece ılımlı keyifli bir çalışmaydı. Asena, kendisine böylesine kötülüğü dokunan bir insanla neden bu kadar ılımlı ve sorunsuz çalıştı acaba? Evrim Akın tanıdığım en sevgi dolu, hayvan dostu ve çok yardımsever bir insandır. Bu karalama kampanyasını başlatanları şiddetle kınıyor, 'vicdan' diyorum. Vicdan ve Allah korkusu...