Güller ve Günahlar'ın Zeynep'i Cemre Baysel bu defa korkuttu! Sette kaza geçirdi

Son dönemde özel hayatıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu cemre Baysel'in BLOK3 sahne adıyla tanınan rapçi Hakan Aydın ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu.

Şimdilerde yeni dizisi Güller ve Günahlar ile izleyicisin karşısına çıkmaya hazırlanan Baysel dizi setinde korkutan bir kaza geçirdi.

Cemre Baysel geçirdiği kaza sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı ve sahne esnasında düştüğünü açıkladı.

Baysel, bacağı sargılı olarak bir karesini paylaşıp 'Sahne esnasında baya düştüm arkadaşlar teşekkürler' ifadelerini not düştü.